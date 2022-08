L’Inter sul mercato deve continuare a sistemare le ultime uscite. Tuttosport fa il punto sulle prossime mosse nerazzurre partendo da Sanchez : l'ex Barça ieri non si è allenato con il resto dei compagni perché "la chiusura del rapporto col club nerazzurro è stata trovata, ma il cileno prende tempo e nicchia con l'Olympique Marsiglia, incontrato in mattinata, nella speranza di offerte da top club". Gli altri giocatori che potrebbero salutare Milano nelle prossime ore sono Pinamonti, Casadei, Salcedo e Agoume.

Il quotidiano torinese si concentra poi anche sulle situazioni di Skriniar e Dumfries. "Da una parte la dirigenza, spalleggiata da Inzaghi, non intende più avallare un'uscita importante, rimandando l'incasso "salva-bilancio" al primo semestre del 2023, ma dall'altro lato Marotta e Ausilio non possono esimersi dall'ascoltare eventuali offerte, soprattutto se importanti, da 70 milioni per Skriniar e 50 per Dumfries. Il difensore sembra più lontano dal Psg, mentre l'esterno rimane nel mirino del Chelsea (così come Casadei che ha cambiato procuratore, scegliendo Busardò), che però ha speso molto per Cucurella".

In caso di proposta irrinunciabile per l'olandese, l'Inter continua a ritenere Singo la prima scelta, con Odriozola, Castagne e Lazzari a seguire. Intanto ieri ha fatto tappa in sede l'agente Pastorello e ha offerto di nuovo Acerbi, ma la dirigenza di Viale della Liberazione per ora rimane sempre fredda. "Per ora, poi se il 30-31 agosto la situazione difensore centrale fosse ancora aperta e Lotito aprisse al prestito...", chiosa TS.