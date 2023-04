C'è il nome di Gugliemo Vicario in cima agli obiettivi dell'Inter qualora in estate dovesse salutare André Onana. È quanto assicura oggi tra le sue pagine Tuttosport, spiegando che il portiere dell'Empoli resti il preferito della dirigenza nerazzurra. "Se in Viale della Liberazione dovesse arrivare un’offerta importante, sui 40-45 milioni per il camerunense (seguito con attenzione dal Chelsea) sarebbero soldi benedetti per le casse nerazzurre. Con Marotta che ne investirebbe una quindicina proprio su Vicario (gestito dalla GG11, l’agenzia dei fratelli Giuffrida che spesso hanno concluso affari con Ausilio)", si legge.

A favorire la trattativa può essere l'ottimo rapporto tra Inter ed Empoli, testimoniato dall'operazione Asllani-Satriano, con l'attaccante che potrebbe rimanere in Toscana. Discorso simile anche per Baldanzi, che continua a piacere all'Inter e non solo.

