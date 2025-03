Oltre a Vincenzo Italiano, nel mirino del Milan c'è anche un altro tesserato del Bologna. Si tratta, secondo Tuttosport, di Giovanni Fabbian, prodotto del settore giovanile dell'Inter. Secondo il quotidiano, il giocatore è stato visionato più volte quest'anno da scout milanisti e anche da Geoffrey Moncada.

Va ricordato che su Fabbian l'Inter ha un'opzione di riacquisto a 12 milioni (lo ha ceduto a 5 ai felsinei) valida non solo per l'estate 2025 ma anche per il 2026. A centrocampo il Milan sta cercando anche altri profili italiani, come Samuele Ricci, che il Torino valuta però 35 milioni di euro. Cifra ritenuta alta dai rossoneri ed è anche per questo che si sta pensando ad alternative come Fabbian.

Già a gennaio la Lazio ci provò per il ragazzo, ma il Bologna fece muro. Adesso molto dipenderà dall'Inter, ma secondo il quotidiano la sensazione è che i nerazzurri abbiano altre priorità, oltre a considerare che nel ruolo hanno preso Sucic a 14,5 milioni più 2 di bonus.