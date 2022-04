L'affare Bremer potrebbe riaccendere una pista saltata la scorsa estate. Si tratta dell'interesse per Federico Dimarco manifestato dal Torino e dal suo allenatore Ivan Juric. Sul brasiliano non c'è solo l'Inter, secondo Tuttosport stanno seguendo il giocatore anche Milan, Juventus, Napoli e all'estero il Bayern e il club di Premier. I nerazzurri hanno da una parte la necessità di piazzare De Vrij, dall'altra una carta in mano importante, l'esterno che Juric ha plasmato a Verona. Considerato lo spazio ridotto, scrive il quotidiano, sia il calciatore che l'Inter sembrano disposti a riconsiderare il trasferimento. Ovviamente verrebbe aggiunto un conguaglio.