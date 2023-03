Omar Solet, centrale del Salisburgo, è ancora uno dei profili che piacciono di più per la retroguardia interista. Con l'addio di Skriniar, come spiega Tuttosport, si cerca un nuovo profilo che possa rafforzare il reparto, considerato anche che De Vrij e Acerbi sono in scadenza e che Acerbi andrà riscattato dalla Lazio, magari con uno sconto rispetto ai 4 milioni richiesti.