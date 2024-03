L'Inter ha sguinzagliato Samir Handanovic alla ricerca di un nuovo portiere. Da Di Gregorio al giovane Tobe Leysen, 22enne del Leuven ritenuto in patria il nuovo Courtois, lo sloveno ha cominciato a visionare alcuni profili.

Secondo Tuttosport, i nerazzurri potrebbero provare a prendere entrambi. Il Monza valuta Di Gregorio 20 milioni, potrebbe tornare all'Inter come vice Sommer con l'obiettivo di raccoglierne l'eredità. La prossima stagione sarà molto intensa e un titolare-bis potrebbe risultare necessario. Pallino di Piero Ausilio, ha un cartellino i cui costi potrebbero calare in virtù della percentuale sulla rivendita che il club di via della Liberazione vanta dai brianzoli e magari anche per l'inserimento di Gaetano Oristanio nella trattativa, nonché di un nuovo prestito di Valentin Carboni. In questo modo l'esborso sarebbe vicino ai 6,5 milioni che servirebbero per riscattare Audero dalla Sampdoria.