Hanno osservato, imparato, si sono ambientati e adesso sono pronti all’uso: sono Josep Martinez, Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, i tre nuovi innesti dell'Inter in questa sessione estiva. Sin qui poco o per nulla impiegati, i tre giocatori sono ora in rampa di lancio per un mese di settembre che, come ricorda Tuttosport, vede per i nerazzurri un'agenda fatta di quattro partite di campionato e due di Champions League non indifferenti contro Manchester City e Stella Rossa. Tante partite per le quali saranno necessarie energie fresche da spendere.

Ed è qui che entrano in gioco i tre nuovi: in particolare Zielinski, che già a Monza potrebbe fare il suo debutto con la maglia nerazzurra, Henrikh Mkhitaryan permettendo. Non è da escludere nemmeno una presenza per l'ex portiere del Genoa all'U-Power Stadium, anche per preservare Yann Sommer in vista dell'impegno europeo all'Etihad Stadium. Taremi, infine, visto da titolare contro il Lecce, può avere presto una nuova opportunità dall'inizio. Un discorso a parte va invece fatto per Tomas Palacios, che deve logicamente integrarsi nei meccanismi di Inzaghi. Per lui, più probabile un debutto a medio-lungo termine.

