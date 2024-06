Fumata bianca già arrivata da settimane quella per il rinnovo di Nicolò Barella all'Inter. Una stretta di mano arrivata in silenzio e che farà, come già reso noto alle cronache, del centrocampista sardo il giocatore italiano più pagato della Serie A. Un dato che aveva storcere il naso ai più, interisti compresi che nei potenziali 6,5 milioni di ingaggio che andrebbe a percepire con il nuovo contratto ci hanno visto un onere non indifferente. Una cifra quasi eccessiva considerato il sentimento che lega il numero 23 di Inzaghi alla sua Inter, di cui è sempre più trascinatore e leader e non solo dentro il campo.

A smontare però le varie speculazioni di cui sopra è Transfermarkt, il sito esperto di mercato che ha reso noto il valore del classe '97, accomodato sul trono d'Italia. "Barella guarda tutti dall'alto verso il basso - si legge -. Il centrocampista dell'Inter e della Nazionale è l'italiano più prezioso nella storia dei valori di mercato". Dopo la vittoria del ventesimo scudetto è la squadra di Simone Inzaghi "la regina dell'annata" per incremento di valore dei suoi giocatori: "Il Player of the Season della Community" è Hakan Calhanoglu, il cui valore è salito a 45 mln di euro, (+5 rispetto allo scorso anno), aumento analogo per Barella sul quale però va fatto un appunto: "Con la nuova quotazione da 80 milioni di euro, il centrocampista della nazionale azzurra stabilisce record personale e per un qualsiasi calciatore italiano, affiancando fra l'altro uno dei giocatori più fascinosi della Serie A: Khvicha Kvaratskhelia".

Grande update anche per Marcus Thuram, il cui valore è salito di 5 milioni, raggiungendo Dusan Vlahović, stabile a 65 mln. "Per il resto sono le seconde linee come Davide Frattesi (35 mln, +5), Carlos Augusto (22 mln, +2), Yann Bisseck (16 mln, +1) e Kristjan Asllani (18 mln, +2)".

