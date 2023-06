La UEFA ha stilato il Team of the Season dopo la Champions League appena conclusa. Sono due i giocatori dell'Inter inseriti nella Top 11: si tratta di André Onana, che arriva a 63 punti, e di Alessandro Bastoni, a quota 76. Quello del difensore nerazzurro è il punteggio più alto di tutti.

FANTASY FOOTBALL BEST XI



Most points: Vini Jr

Best value: Bastoni

Most points in a match: Haaland (25 vs Leipzig)



What was your team's total score? @PlayStation #UCLfantasy pic.twitter.com/yAmukuAuPV