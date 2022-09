Bastoni definitivamente recuperato e quindi pronto per una maglia da titolare nel derby contro il Milan. Come aggiorna Sportmediaset al termine della rifinitura della squadra di Inzaghi ad Appiano, nel 3-5-2 nerazzurro davanti ad Handanovic il centrale dovrebbe completare la difesa con Skriniar e De Vrij. Dubbi sulla sinistra dove Darmian è in vantaggio su Dimarco e Gosens, mentre a destra è confermato Dumfries. In mediana spazio a Barella, Brozovic e Calhanoglu, infine il grande dubbio in attacco: Dzeko è in vantaggio per affiancare Lautaro Martinez, ma nelle ultime ore sta guadagnando posizioni Correa, che aveva giocato molto bene il derby di Coppa Italia di ritorno e spesso Inzaghi conferma le scelte che lo hanno fatto vincere.