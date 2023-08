C'è distanza nella valutazione economica del cartellino di Marko Arnautovic tra Bologna e Inter: i felsinei, secondo Sportmediaset, hanno fatto sapere che il centravanti austriaco non è incedibile, fissando il prezzo di vendita a dieci milioni di euro, troppi per i nerazzurri che lo valutano al massimo 5-6 milioni di euro. Per caratteristiche, l'altro profilo seguito in Viale della Liberazione è Mehdi Taremi, sul quale potrebbe piombare il Tottenham, nel caso in cui dovesse andare in porto la cessione di Harry Kane al Bayern Monaco per oltre 100 milioni di euro.