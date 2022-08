Mentre Skriniar e Dumfries aspettano di avere novità sul suo futuro, discorso al momento in stallo in attesa di eventuali passi avanti di PSG e Chelsea, secondo Sportmediaset l'indiziato numero uno a lasciare la squadra di Inzaghi in questa sessione di mercato è l'olandese. Il primo infelice di questa eventuale uscita sarebbe proprio il tecnico piacentino che vorrebbe trattenere entrambi i giocatori, ma in caso di giusta offerta difficilmente la società eviterà la partenza. Ipotesi che la dirigenza nerazzurra non sottovaluta: non è un caso infatti che sono già stati individuati dei profili che potrebbero fungere da eventuale post-Dumfries. Trattasi di Alvaro Odriozola del Real Madrid, rientrato in Spagna dopo il prestito alla Fiorentina e pronto ad una nuova avventura lontano dai Blancos, ancora una volta in prestito, e l'ex giocatore dell'Atalanta Timothy Castagne, passato due anni fa al Leicester.