Inzaghi ha scelto. Questa sera, contro il Viktoria Plzen, toccherà ancora ad André Onana difendere la porta dell’Inter in Champions League, con Samir Handanovic destinato alla panchina dopo la buona prestazione contro il Torino. Lo riferisce la redazione di Sport Mediaset, aggiungendo che il tecnico nerazzurro l’ha comunicato poco fa alla squadra.

Per quanto riguarda le altre scelte di formazione, non è da escludere un esordio dal 1' di Acerbi in difesa e un possibile riposo iniziale per Lautaro Martinez, con Dzeko-Correa coppia d'attacco.