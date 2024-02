A Roma con i titolarissimi. Anche secondo Sportmediaset non ci sono dubbi alla vigilia della trasferta di Roma in casa Inter, l'unico ballottaggio aperto resta quello solito tra Darmian e Dumfries. Out Frattesi, ma le sue condizioni non sono gravi. Il centrocampista azzurro dovrebbe tornare a disposizione contro la Salernitana, con Inzaghi intenzionato a fare qualche rotazione in vista del prossimo match di San Siro in vista dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid.