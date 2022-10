Si affievoliscono le possibilità di vedere Marcelo Brozovic nuovamente tra i giocatori disponibili di Simone Inzaghi in tempo per Inter-Samp, gara in programma sabato sera a San Siro. Il centrocampista croato, riferisce Sky Sport, oggi si è allenato ancora a parte il che, a due giorni dalla sfida contro l'ex Dejan Stankovic, rende più difficile la sua convocazione. Da vedere se Epic Brozo tornerà con la squadra nella sfida di Champions League contro il Bayern Monaco, inutile ai fini della classifica del girone C, o il 6 novembre per il derby d'Italia.