Ultimo allenamento sul suolo italiano in corso al centro sportivo Suning di Appiano Gentile per l'Inter, che questo pomeriggio partirà alla volta di Istanbul, dove sabato sera è in programma la finalissima di Champions League contro il Manchester City, Come informa Sky Sport, i nerazzurri stanno svolgendo in questi minuti la parte tattica, con Simone Inzaghi che sta ovviamente mischiando le carte riguardo alla formazione titolare. Dalle ultime indiscrezioni, Edin Dzeko e Marcelo Brozovic siano in vantaggio rispettivamente su Romelu Lukaku ed Henrikh Mkhitaryan nei rispettivi ballottaggi.

