Dopo il trionfo in Copa America da protagonista con l'Argentina, per Lautaro Martinez ora è arrivato il tempo delle meritate vacanze. Il capitano dell'Inter si godrà diversi giorni di relax, prima di rientrare a Milano. Il suo sbarco in ritiro è atteso tra il 7 e l'8 agosto, a 10 giorni circa dall'esordio in campionato contro il Genoa.

Secondo quanto riportato da Sky Sport nei prossimi giorni però è attesa la firma sul nuovo contratto che lo legherà all'Inter fino al 2029 e con un ingaggio da 9 milioni a stagione più bonus. Un bel modo per festeggiare il trionfo speciale con la Seleccion e prepararsi al meglio ad un'altra stagione insieme.

