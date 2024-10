Dopo aver lavorato solo in parte con i compagni nella giornata di ieri, alla ripresa degli allenamenti, Nicolò Barella oggi ha svolto per la prima volta tutto l'allenamento in gruppo ed è, dunque, da considerarsi recuperato per Roma-Inter di domenica sera. Ancora differenziato, invece, per Tajon Buchanan, il cui rientro avverrà più gradualmente vista la gravità dell'infortunio che lo sta tenendo ai box dal luglio scorso.

Per quanto riguarda Piotr Zielinski, uscito malconcio dalla gara della Polonia contro la Croazia, domani lo staff medico nerazzurro valuterà l'entità del problema muscolare accusato a Varsavia. Sempre domani, Simone Inzaghi abbraccerà Lautaro Martinez e Mehdi Taremi, di ritorno dai rispettivi impegni con le Nazionali. Lo riporta Sky Sport.

