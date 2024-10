Da quanto risulta a Sky Sport, Lautaro Martinez dovrebbe piazzarsi tra i primi cinque nella classifica del Pallone d'Oro 2024, premio che sarà assegnato al miglior giocatore della scorsa stagione il prossimo 28 ottobre, a Parigi, nella cornice del Teatro Chatelet.

Come era trapelato negli scorsi giorni dalla Spagna, il favorito assoluto per la vittoria finale resta Vinicius Junior, grande protagonista nei trionfo del Real Madrid in Champions League e ne La Liga. Tra i principali candidati ci sono anche Rodri, Dani Carvajal e Jude Bellingham.

Per il Toro, inserito tra i 30 candidati al pari dell'altro interista Hakan Calhanoglu, recentemente sono arrivati gli endorsement di Lionel Messi e Lionel Scaloni, che in coro hanno dichiarato che 'merita di vincerlo più di chiunque altro'.

