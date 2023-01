Arrivano aggiornamenti freschi da Appiano Gentile, dove oggi l'Inter è tornata al lavoro dopo i festeggiamenti per la conquista della Supercoppa Italiana. A parte Brozovic e Handanovic, oggi i giocatori nerazzurri hanno lavorato tutti in gruppo, compreso Lukaku che si candida per una maglia contro l'Empoli, match in programma lunedì sera. Lo riferisce Sky Sport, aggiungendo che chi ha avuto i crampi (Dimarco, Barella e Calhanoglu) sta bene.