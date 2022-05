Il giorno dopo la vittoria sull'Empoli l'Inter è già sul campo di allenamento ad Appiano Gentile. A bordo campo i dirigenti che si occupano della parte sportiva (Marotta, Ausilio e Baccin). Secondo quanto riportato da Sky Sport, al momento i cambi previsti da Inzaghi per la finale di Coppa Italia di mercoledì contro la Juventus sono solo due: Bastoni per Dimarco e Dzeko per Correa.