Aggiornamenti sul fronte Emil Holm, giocatore entrato nel giro dei nomi per il possibile eventuale post-Dumfries. Secondo Gianlucadimarzio.com lo svedese va verso il ritorno Spezia Calcio, club che detiene la proprietà del cartellino. L'Atalanta ha deciso infatti di non esercitare il diritto di riscatto dal prestito in scadenza domani. Stando alle ultime, l'esterno destro dovrebbe fare ritorno al club ligure diventando dunque un'appetibile occasione di mercato. Notizia che interessa indirettamente anche l'Inter.

