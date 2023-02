Scelte di formazione praticamente fatte per Simone Inzaghi, che questa sera, per l'appuntamento in Champions League contro il Porto, si affiderà dal primo minuto ai giocatori più in forma. In attacco, quindi, spazio a Edin Dzeko, preferito a Romelu Lukaku, per far coppia con Lautaro Martinez; in mezzo conferme per il trio Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan, con Marcelo Brozovic che si accomoda in panchina. Come quinti, il tecnico piacentino punta ancora su Darmian, in vantaggio su Dumfries, e Dimarco; in difesa, davanti a Onana, la difesa sarà composta da Skriniar, Acerbi e Bastoni.