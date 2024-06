Procede spedita la trattativa tra Inter e Genoa per il portiere spagnolo Josep Martinez. L'estremo difensore è considerato al momento il profilo giusto dalla dirigenza nerazzurra per colmare il buco in rosa dopo la non conferma di Audero.

Secondo quanto riportato da Sky Sport nell'affare potrebbe rientrre una contropartita: l'ipotesi più probabile porta a Martin Satriano. L'attaccante uruguaiano è un profilo che piace al Grifone. L’Inter è arrivata ad offrire 13 milioni e 2 di bonus e si sta avvicinando alla valutazione del Genoa.