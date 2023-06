Nella giornata di oggi la Salernitana ha incontrato Inter e Milan per parlare di possibili trattative di mercato. Per quanto riguarda il summit tra campani e nerazzurri, riferisce Sky Sport, non si è parlato di Boulaye Dia, attaccante senegalese su cui pende una clausola rescissoria di 25 milioni di euro: i nomi finiti al centro dei discorsi sarebbero invece quelli dei giovani Giovanni Fabbian e Samuele Mulattieri, con quest'ultimo possibile carta da giocare con il Sassuolo per l'affare Frattesi.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!