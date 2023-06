Pochi minuti fa si è concluso l'incontro tra l'Inter e gli agenti di Yann Bisseck. La redazione di Sky Sport parla di un summit positivo tra il club nerazzurro ed i rappresentanti del difensore classe 2000 dell'Aarhus: nei prossimi giorni è in programma un altro appuntamento per definire i dettagli per il difensore che ha una clausola di 7 milioni di euro.

"Dopo il rientro di Ausilio nella giornata di ieri da Londra, oggi è andato in scena un incontro tra la dirigenza nerazzurra e l'agente del difensore tedesco, che ha permesso di andare avanti nella trattativa e di arrivare ad un accordo di massima", precisa Gianlucadimarzio.com.

