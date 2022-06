Non solo Lukaku e Skriniar, le novità di mercato della serata riguardano anche Gleison Bremer, giocatore al quale l'Inter fa la corte da più mesi e con il quale ha già trovato l'accordo personale. Stretta di mano che però non è avvenuta fino a questo momento con il Torino, che a sua volta chiede 40 milioni per la cessione del brasiliano. L'Inter non ha ancora fatto la sua proposta, spiega Gianluca Di Marzio a Calciomercato L'Originale, che sottolinea la totale estraneità dell'operazione rispetto all'eventuale uscita di Milan Skriniar.