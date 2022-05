Scelte fatte per Simone Inzaghi in vista del match di domani contro l'Empoli. In un San Siro ancora sold-out, con oltre 70mila tagliandi già venduti, i nerazzurri cercano di mettere pressione al Milan che poi giocherà a Verona domenica sera. Il tecnico dei campioni d'Italia riproporrà probabilmene Dimarco in difesa (in vantaggio su D'Ambrosio), vista l'assenza di Bastoni, mentre a centrocampo tornano dal 1' Dumfries e Calhanoglu. Unico dubbio in attacco, dove Correa e Dzeko si giocano una maglia per completare il tandem assieme all'inamovibile Lautaro.