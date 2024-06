Sono ore cruciali per Nicolò Barella, out nelle amichevoli pre Europeo per un affaticamento al retto femorale destro che lo tiene in forte dubbio anche per l'esordio nel torneo contro l'Albania, in programma il 15 giugno. ll centrocampista dell'Inter in mattinata ha svolto degli esami per provare a chiarire le sue condizioni fisiche e capire quando potrà tornare a lavorare con il gruppo. Lo riferisce Sky Sport.

Adesso non resta che attendere l'esito, che arriverà nelle prossime ore: la speranza di Spalletti è di averlo a disposizione per la prima gara della fase a gironi.

