Dagli studi di Sky Luca Marchetti fa il punto sulla trattativa per Benjamin Pavard. Il difensore è in scadenza di contratto e ha già chiesto di essere ceduto, inoltre vorrebbe tornare a giocare da centrale e non più da terzino come lo impiega Thomas Tuchel. Per questo la soluzione tattica dei nerazzurri, dove agirebbe da braccetto destro, sarebbe l'ideale per lui. Da qui l'ok di massima al trasferimento a Milano. Ora si deve trovare l'intesa con il Bayern partendo da un'offerta da 25 milioni e una richiesta da 35 milioni.

L'Inter comunque ha alternative al francese, quella più credibile è Japhet Tanganga del Tottenham, che verrebbe in prestito, anche perché Trevoh Chalobah si è infortunato e Takehiro Tomiyasu, dopo il lungo stop di Jurrien Timber, serve all'Arsenal. Non esclusa un'opzione a sorpresa dalla Serie A.