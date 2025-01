Khvicha Kvaratskhelia è vicino a lasciare il Napoli e a diventare un nuovo giocatore del Psg. La trattativa tra le parti va avanti, De Laurentiis è pronto a incassare una cifra superiore agli 80 milioni di euro (da capire l'eventuale inserimento di Skriniar nell'affare). Arrivano conferme sulla notizia che ha scombussolato nelle scorse ore il calciomercato italiano.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli potrebbe pensare a riportare in Italia Federico Chiesa, oggetto misterioso in casa Liverpool. Ma non solo. Parte dell'incasso potrebbe essere dirottato su un centrocampista con caratteristiche diverse a quelli attuali in rosa e a Billing, neo acquisto. Come Frattesi. L'Inter però non vuole vendere il giocatore ad una diretta concorrente, sul centrocampista è fortissimo anche l'interesse della Roma. E proprio nella Roma c'è l'alternativa per il Napoli a Frattesi, ovvero Lorenzo Pellegrini.