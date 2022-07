Dopo la conferenza stampa odierna, cena collettiva ad Appiano Gentile tra Simone Inzaghi e i dirigenti dell'Inter, alla vigilia del raduno dei nerazzurri che domani inizieranno la preparazione in vista della prossima stagione. Come riferisce Sky Sport, si dovrà aspettare venerdì per vedere alla Pinetina Romelu Lukaku, Lautaro Martinez e Joaquin Correa, mentre l'arrivo dei nazionali è previsto per mercoledì prossimo, 13 luglio, dopo la prima amichevole contro il Lugano. Per i primi giorni, la permanenza notturna ad Appiano sarà facoltativa, ma col rientro dei nazionali diventerà obbligatoria.