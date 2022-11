Non è detto che il Mondiale di André Onana sia già finito. Il portiere dell'Inter, sospeso temporaneamente dal gruppo del Camerun per motivi disciplinari dalla Fecafoot prima della gara contro la Serbia, non ha ancora lasciato il Qatar e attende di capire gli sviluppi sulla sua situazione. Venerdì 2 dicembre, alle ore 20 italiane, c'è l'ultima partita del girone dei Leoni Indomabili, obbligati a vincere contro il Brasile per avere una chance di accedere agli ottavi di finale della competizione. Lo riporta Sky Sport.