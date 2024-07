Non solo il Venezia su Filip Stankovic: da tempo il club veneto neo promosso in A segue con interesse il portiere dell'Inter, lo scorso anno in prestito alla Sampdoria in B. Ma ora, secondo quanto riportato da Sky, si sarebbe inserito anche un club della Ligue1 francese che ha chiesto informazioni su di lui. L'Inter attende e valuta, insieme al giocatore, la migliore destinazione per farlo crescere.

Sempre, secondo i colleghi, intanto continuano senza fretta i dialoghi tra il club milanese e il difensore dell'Hellas Verona Juan Cabal. Come abbiamo riportato ieri, l'Inter vorrebbe inserire il cartellino di Kamate, valutato intorno ai 3-4 milioni di euro (rileggi qui) per abbassare la quota cash necessaria per arrivare a Cabal (circa 10 milioni).

