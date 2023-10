Dopo le buone notizie arrivate dal campo, con il rotondo 3-0 rifilato al Torino, l'Inter ne attende altre anche dall'infermeria, dove al momento fanno tappa Juan Cuadrado a Marko Arnautovic. Entrambi non saranno a disposizione martedì per la sfida di Champions League contro il Salisburgo: l'attaccante è al lavoro per cercare di essere a disposizione per la gara di ritorno, mentre il colombiano spera di poter essere convocato per il match di sabato con la Roma. Lo riporta Sky Sport.

