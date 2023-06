Continua la Brozo-day ed è Sky a dare le ultime sul croato: secondo Di Marzio l'Al-Nassr continua a cercare di convincere il giocatore ad accettare il progetto da loro proposto. Un progetto ben corroborato da un ingaggio non indifferente che però non alletta il centrocampista dell'Inter, combattuto per tutta la giornata ma senza mai essere scalfito. Il nativo a Zagabria ha l'accordo personale con il Barcellona che al momento però non ha la possibilità economica di fare un'offerta all'Inter. Se da un lato le speranze del giocatore hanno le sue ragioni, allo stesso tempo lo stallo con i sauditi rende la vita difficile ai dirigenti di Viale della Liberazione, con le mani legate sul fronte entrate. Il primo nome ad essere in un limbo scomodo è quello di Davide Frattesi, operazione che non può realmente partire senza il gruzzoletto fatto fruttare da Brozovic.

