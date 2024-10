A poche ore dalla consegna del Pallone d'Oro si aprono le possibilità di clamorosi colpi di scena. Le indiscrezioni che vengono lanciate da RMC Sport, vanno in un'unica direzione: Vinicius Jr., dato da tutti come favorito numero uno, potrebbe non ricevere l'ambito trofeo che vede in corsa anche l'interista Lautaro Martinez.

Secondo i colleghi francesi, infatti, l'entourage del brasiliano è ormai convinto che la stella del Real Madird non sarà nominato Pallone d'Oro. Ma non è tutto: la delegazione dei Blancos ha annullato la sua presenza a Parigi per la cerimonia, con il presidente Florentino Perez descritto come "furioso". Adesso il favorito numero uno sembra essere Rodri.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!