L'Olympique Marsiglia ha raggiunto un accordo totale con Mason Greenwood, nelle ultime ore diventato di prepotenza l'obiettivo numero uno dei francesi per rinforzare la trequarti. Dalla Francia è RMC Sport a parlare dell'intesa tra l'OM e l'attaccante inglese per un contratto quinquennale, mentre mancano solo gli ultimi dettagli per finalizzare l'operazione con il Manchester United.

Un affare che riguarda da vicino anche l'Inter: nel mirino dei transalpini c'è infatti anche Valentin Carboni, ma lo sbarco di Greenwood al Velodrome potrebbe chiudere definitivamente le porte all'argentino.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!