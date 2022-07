Se ieri è stato il giorno dell’inizio ufficiale della trattativa tra Juventus e Bayern Monaco per De Ligt, oggi - sentenzia Repubblica - può finire quella tra Inter e PSG per Milan Skriniar, che secondo il giornale già in giornata completerà il suo trasferimento sotto la Tour Eiffel. "I parigini verseranno 65 milioni, bonus compresi, nelle casse dei nerazzurri, che potranno così concludere l’affare Bremer: il difensore brasiliano del Torino, attualmente in ritiro con Juric in Alta Austria, sarà l’ultimo regalo del mercato per Inzaghi e costerà 30 milioni", la chiosa del pezzo.