Francesco Acerbi, Robin Gosens e Romelu Lukaku sono i tre giocatori dell'Inter che l'edizione online di Repubblica nomina in riferimento alle Nazionali. Se il difensore e l'esterno sono riusciti a strappare la convocazione con Italia e Germania nonostante il poco minutaggio in nerazzurro, Big Rom non è invece finito nella lista del ct del Begio per infortunio. "Inter, Acerbi e Gosens da riserve a nazionali - scrive il quotidiano -. I due convocati da Germania e Italia nonostante lo scarso minutaggio col club. Lukaku resta a Milano a curarsi: niente Belgio".