Davvero una tegola pesante per Valentin Carboni, che si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio. Come riferiscono i colleghi di Relevo lunedì ci sarà un confronto tra i medici dell’Inter e il classe 2005 argentino per decidere dove e quando effettuare l’operazione al legamento crociato. Per lui stagione ovviamente finita.