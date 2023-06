E' attualmente in corso un incontro tra l'Al-Nassr e Brozović, preannunciato nelle scorse ore da alcuni media italiani. Sul tavolo, spiegano i colleghi di Relevo, un nuovo tentativo del club saudita di convincere il centrocampista croato ad accettare il trasferimento, dopo che il croato ha detto no alla prima offerta da 20 milioni di euro per due stagioni. E' già stato raggiunto, per la cronaca, l'accordo tra l'Al Nassr e l'Inter.