Simone Inzaghi e Milan Skriniar sono i due uomini simbolo dell 'Inter scelti dalla Gazzetta dello Sport dopo lo 0-1 dello Stadium contro la Juve. Entrambi, secondo la rosea , meritano 7: il tecnico perché "ritrovato la rabbia che chiedeva e pura la via per la seconda stella", mentre lo slovacco, MVP in campo, perché nel complesso esce "trionfatore nel duello rusticano con Vlahovic, a volte usando le maniera forti, altre quelle fortissime".

Dietro i migliori, un gruppetto di 8 giocatori che si guadagna un 6,5 in pagella: D'Ambrosio, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic, Correa e Darmian. Sei pieno per Handanovic, Bastoni e Vidal; insufficienti le prove di Dzeko (5,5) e Lautaro, il peggiore con 5: "Il giallo all'alba del match per il calcione a Locatelli lo condiziona, anzi lo paralizza: un liscione in area è la conferma. Si affanna in solitudine mentre la partita è altrove".