Sono rimbalzate, ovviamente, anche in Francia le dichiarazioni rilasciate in tarda mattinata da Beppe Marotta rispetto al futuro di Valentin Carboni. In particolare, l'edizione online de l'Équipe, riprendendo le parole del presidente dell'Inter (qui il video), scrive che l'argentino è 'quasi dell'Olympique Marsiglia'. Aggiungendo che "il suo arrivo è più che imminente e dovrebbe essere ufficializzato dal club marsigliese, anche se Marotta non ha discusso dei contorni dell'accordo tra i due club".

Infatti, il dirigente varesino ha semplicemente parlato di affare a titolo temporaneo, con l'Inter che conseguentemente manterrà il controllo del cartellino del ragazzo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!