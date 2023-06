Dopo Milan Skriniar e Marco Asensio, il Paris-Saint-Germain prepara il terzo colpo a zero del mercato estivo 2023. L'ipotesi, riferiscono i colleghi de L'Équipe, ha preso quota nelle ultime ore, quando la dirigenza del club campione di Francia ha contattato Marcus Thuram, free agent dopo aver rifiutato il rinnovo di contratto in scadenza con il Borussia Mönchengladbach. Luis Campos, uomo mercato del PSG, vede nel nazionale francese un numero 9 capace di inserirsi perfettamente nel "puzzle" della squadra che ha in mente di costruire; inoltre, i primi scambi con l'ex Guingampais vengono definiti molto positivi perché la possibilità di giocare nel ruolo di centravanti per una squadra così ambiziosa stuzzica il figlio d'arte, che però vuole ancora prendersi un po' di tempo prima di prendere una decisione definitva.

In corsa, fino a che il giocatore non deciderà di dire sì al connazionale Kylian Mbappé, che sta cercando di convincerlo a giocare all'ombra della Tour Eiffel, restano Atletico Madrid, Inter e un club tedesco imprecisato, che hanno già inviato le loro offerte.

