L'aggiornamento sull'evoluzione dello stato di salute di Milan Skriniar arriva dai colleghi de L'Equipe. Secondo il quotidiano francese una parte dell'entourage del difensore slovacco teme che non possa tornare a giocare in questa stagione a causa del problema alla schiena. Il PSG sta monitorando la situazione con la dovuta attenzione, visto che il soggetto è considerato 'molto sensibile' alla problematica. Che, però, non dovrebbe mettere a rischio il suo passaggio a Parigi in estate.