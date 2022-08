C'è un nuovo ostacolo tra il PSG e Milan Skriniar. E non si tratta dell'Inter. Come riferisce L'Equipe, infatti, il club parigino (così come l'Olympique Marsiglia) è finito nel mirino della UEFA per quanto riguarda il Fair Play Finanziario. "Marsiglia e PSG sono soggetti a multe - si legge -. Hanno tre anni per alzare gradualmente l'asticella o rischiano di essere ancor più penalizzati".