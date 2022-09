Altro due di picche dell' Inter al Paris Saint-Germain per Milan Skriniar . Stando a L'Équipe, il club della capitale francese in queste ore ha presentato un'altra offerta da 50 milioni di euro +10 di bonus per acquistare il centrale slovacco, ma Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno tenuto il punto facendo capire alla controparte che non vogliono privarsi del giocatore, soprattutto perché a loro volta cercano un elemento per completare la rosa in questo ruolo.

Di fronte ai ripetuti rifiuti della dirigenza nerazzurra, quindi, è entrato in scena il presidente Nasser Al-Khelaïfi che ora sta dialogando direttamente con l'omologo Steven Zhang, sempre fermo sulla richiesta di 80 milioni di euro. "Il boss parigino aveva inizialmente lasciato intendere che non avrebbe aumentato la sua offerta e avrebbe aspettato fino al 1° gennaio 2023 per avere Skriniar senza pagare alcun compenso poiché sarebbe diventato free agent sei mesi dopo - scrivono i colleghi -. Questa argomentazione è stata vissuta come una velata minaccia da Zhang, che avrebbe deciso di fare tutto il possibile per ottenere un rinnovo del contratto del nazionale slovacco. Quello che non ha ancora ottenuto. Il presidente cinese dell'Inter potrebbe cedere alle prossime proposte di Al-Khelaïfi, anche a costo di far arrabbiare la sua dirigenza sportiva? Una nuova offerta potrebbe arrivare a metà giornata. Ormai la trattativa si gioca tra i due presidenti, Zhang vuole 80 milioni di euro".