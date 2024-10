Altro serata d'impegni per gli 'InterNazionali' ancora a servizio delle proprie Federazioni. È il turno di Piotr Zielinski, tra un'ora in campo contro la Croazia con la sua Polonia. Nella sfida contro gli ex vice-campioni del mondo Probierz non rinuncia al suo numero 10, schierato in campo dal primo minuto con tanto di fascia di capitano al braccio come di consueto. Titolare nell'undici di Dalic l'ex interista, oggi al PSV Eindhoven, Ivan Perisic.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!