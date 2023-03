Tutto come da copione a Rotterdam, dove l'Olanda non ha fatto fatica a sbarazzarsi di Gibilterra nella seconda gara del gruppo B verso Euro 2024 dopo il tonfo in terra francese di venerdì: 3-0 il risultato finale, in cui ha messo lo zampino anche l'interista Denzel Dumfries con due assist, uno per il colpo di testa vincente di Memphis Depay che ha sbloccato la partita dopo 23', l'altro per la prima delle due firme di Nathan Aké arrivate nella ripresa tra 50' e 82'.